Відомий фастфуд знову оскандалився: зобразив у рекламі бельгійського короля

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Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King відкриває перший заклад у Бельгії, але їхня поява на бельгійському ринку вже знеславилась скандальною рекламою.
У своїй рекламній кампанії у Бельгії Burger King вирішили запустити жартівливе голосування "Хто король?", пише Meduza.
У ньому поціновувачів фастфуду просять обрати між королем Бельгії Філіпом та логотипом ресторану.
Щоправда, якщо навіть бельгійці захочуть, короля Філіпа вони обрати не можуть.
Спершу сайт показує підказку "Ви впевнені? Він не зможе приготувати вам картоплю фрі", потім кнопка "Так" зменшується, а потім починає хаотично переміщатися по екрану і в кінцевому результаті взагалі зникає.
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У королівській родині вже відреагували на таке зухвале використання їхнього імені.
Представник королівської сім'ї П'єр Еммануель де Бау заявив, що Burger King не питав дозволу на використання образу короля в комерційних цілях.
Ми не схвалюємо такий підхід,
– заявив він.
Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо розміщення Burger King своєї реклами на території концентраційного табору у Німеччині.