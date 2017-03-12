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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Відомий футболіст скоро стане батьком двійні, – ЗМІ

13:01, сьогодні 697 Читать новость на русском
Роналду і його син
Роналду і його син / Фото з відкритих джерел

Зірка футболу Кріштіану Роналду скоро стане батьком двох хлопчиків від сурогатної матері.

Про це пишуть на The Sun.

Кріштіану вже має одного сина, якому 6 років. Дівчина футболіста – модель Джорджина Родрігес, як повідомляють ЗМІ, чудово ладнає з сином її коханого.

Інсайдер у виданні розповів, що зараз сурогатна мати виношує для спортсмена хлопчиків-двійнят і Кріштіану та його родина не можуть дочекатися, щоби привітати нових членів родини.

Він вважає, що це якраз слушний час для того, щоби в хлопчика (Кріштіану-молодшого) з'явилися брати, з якими він ростиме разом,
– додав співрозмовник видання.

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Теги: LifeStyle Курйози Діти
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