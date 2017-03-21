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Відомий канал показав програму, яка принижує українську мову: в мережі обурюються

11:11, сьогодні 2913 Читать новость на русском
Кадри із випуску
Кадри із випуску "Дизель шоу" / Скріншот із відео

Канал ICTV показав передачу "Дизель шоу", яка дискримінує українців за мовним принципом.

Про це у Facebook написав заступник голови Київської міської організації ВМГО "Батьківщина Молода" Тарас Пісаржевський.

Гумористи у програмі спробували продемонструвати, що буде із українським радіо, якщо введуть у дію законопроект про 100%-ве україномовне мовлення.

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Якщо вірити програмі, то по радіо можна буде почути лише Віктора Павліка, Іво Бобула і майже цілодобово крутитимуть пісні гурту "Океан Ельзи". Адже нібито іншої україномовної музики просто не існує.

Мені по загальнонаціональному каналу держави без стиду і сорому, маніпулятивними методами канал ІСТV намагається, перепрошую, впарити, що я, як і всі інші україномовні громадяни нашої держави, є низькосортним бидлом, яке ні на що не здатне,
– обурився Пісаржевський.

Передача "Дизель шоу" вийшла в ефір на каналі ICTV 17 березня 2017 року.

Увага! У коментарі присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у схожий скандал колись потрапив український канал СТБ. Увечері 15 січня в ефірі телеканалу транслювалося шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі.

Згодом на каналі відреагували на цю ситуацію.

Пізніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наклала на телеканал СТБ штраф у розмірі 1,655 мільйона гривень за передачі, морально шкідливі для дітей.

Теги: Україна Медіа ЗМІ мовне питання Мовні квоти
Джерело: 24 Канал
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