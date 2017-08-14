Відомий кардіохірург Борис Тодуров приїхав до Авдіївки

Військові ЗСУ зї'халися до Авдіївки на прийом до відомого хірурга та заслуженого лікаря України Бориса Тодурова.

До авдіївської лікарні під'їжджають військові швидкі. Медик Валентина заявляє, що цього разу привезла не поранених, а охочих обстежитися у відомого хірурга Бориса Тодурова. У багатьох солдатів після цілодобових обстрілів виникають проблеми з серцем.

"Усі бійці проходять медкомісію. Проте перебування у зоні бойових дій майже рік та переживання стільки стресових ситуацій безслідно ні для кого не проходить", – зазначила військовий медик Валентина.

Сьогодні Борис Тодуров оглядає і військових, і цивільних. Світилі медицини в авдіївській лікарні надали невеличкий кабінет.

Наше завдання – вчасно виявити, продіагностувати, прооперувати дітей з вродженими вадами серця і дорослих з набутими вадами, ішемічними хворобами,

– зазначив заслужений лікар України Борис Тодуров.

Знаменитий лікар постійно їздить в зону АТО – і як волонтер, і як лікар. До Авдіївки приїхав із селища Піски, яке знаходиться під самим Донецьком. Лікар тут буває від самого початку бойових дій на Сході. За словами Бориса Тодурова, він не може залишити мирне населення та військових без належного медичного обслуговування. Адже всі великі лікарні залишилися на непідконтрольній Україні території.

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Борис Тодуров зазначає, що у Луганській області у Северодонецьку немає кардіохірургії. Також її немає ні в Донецькій області, ні в Маріуполі, ні в Краматорську. Все обладнання команда Тодурова привозить із собою. Найбільше використовують портативний ультразвуковий апарат.



Лікар вищої категорії Наталія Понич зазначає, що це досить дорогий апарат, який беруть на такі виїзні консультації, бо він портативний.

Медик у професії вже понад 16 років. За словами Наталії Понич, сьогодні обстежили небагатьох, але уже побачили доволі складні випадки.

Були пацієнти з перенесеними інфарктами – чітко було видно рубці на серці. Більшість пацієнтів – це люди з ішемічною хворобою серця, – зазначила лікар вищої категорії.

Якщо медики виявляють серйозну проблему – пацієнту пропонують приїхати до Києва для подальшого лікування.

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Зустрітися з Борисом Тодуровим приїхали головні хірург і терапевт АТО – Костянтин Гуменюк та Ігор Кириченко. За словами лікарів, така співпраця врятує життя військовослужбовців. Лікарі запевняють, що допомога досвідченого кардіолога вкрай необхідна на війні. Адже серцеві хвороби і в мирному житті називають чи не найбільшою загрозою. Окрім практичної допомоги, Борис Тодуров домовився з військовим керівництвом про співпрацю.

Борис Михайлович надає і методичну допомогу – це проведення лекцій. Наразі консультують не тільки цивільне населення, але й військовослужбовців. Бійці також вони отримують високоспеціалізовану допомогу,

– прокоментував головний хірург АТО Костянтин Гуменюк.

Відпрацювавши цілий день в буремній Авдіївці, провідний український хірург вирушив назад на мирну землю.