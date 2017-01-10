Відомий київський блогер знайшов спосіб, як Кличку побороти снігові заметілі у столиці

Сніг, який декілька днів підряд засипає Київ, наробив чимало лиха в столиці. І комунальні служби просто не встигають "побороти" наслідки стихії. Та вихід є.

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