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Відомий київський блогер знайшов спосіб, як Кличку побороти снігові заметілі у столиці

15:11, сьогодні 898 Читать новость на русском
Київ у снігу
Київ у снігу / 24 Канал

Сніг, який декілька днів підряд засипає Київ, наробив чимало лиха в столиці. І комунальні служби просто не встигають "побороти" наслідки стихії. Та вихід є.

Відомий київський блогер Дмитро Коваленко пропонує меру Києва Віталію Кличку зліпити зі снігу МАФи. Тоді комунальні служби працюватимуть значно ефективніше.

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Нагадаємо, київські комунальники ніяк не можуть прибрати столицю від снігу. Кличко навіть попередив, що машини, які заважатимуть прибиранню на вулицях, забиратиме евакуатор.

Зате в ніч на 4 грудня у столиці комунальники доволі швидко прибрали незаконні забудови біля станції метро "Політехнічний інститут". А вже за тиждень так само знищили кіоски та магазинчики на Оболоні. Згодом в ніч на 22 грудня невідомі знову розтрощили низку кіосків поряд із станцією метро "Політехнічний інститут".

Теги: Київ Курйози Київ замело снігом Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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