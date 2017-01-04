Відомий кримський фестиваль "КаZантип" змінив назву та переселився у В'єтнам

Кримський фестиваль електронної музики "КаZантип" переселився на в'єтнамський острів Фукуок.

Кримський фестиваль електронної музики КаZантип переселився на в'єтнамський острів Фукуок. Нове не лише місце проведення, а й назва. Тепер "Казантип" називають Epizode. Фестиваль почався 31 грудня і триватиме до 14 січня.

Туди з'їхалось до 1 тисячі осіб, більшість – із Росії. Дехто привіз з собою традиційний символ-перепустку фестивалю – "жовту валізу".

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