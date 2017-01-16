Відомий лоукост значно розширить свої маршрути в Україні

У 2017 році в Україні літатиме ще більше лоукостів, а компанія Wizz Air суттєво розширить свої маршрути з України.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного із українських телеканалів.

Щодо приходу лоукостів – Wizz Air у цьому році буде літати навіть більше, ніж літав будь-коли. У них суттєво розширено маршрути з України,

– зазначив міністр.

Омелян також наголосив, що ще минулого грудня влада України мала велику кількість дискусій з представниками Єврокомісії щодо укладення угоди стосовно "відкритого неба" з ЄС.

Таким чином вже у 2017 році Євросоюз дав достатньо хороший сигнал Україні щодо укладення угоди, тому міністр сподівається, що цей процес відбудеться якнайшвидше.

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