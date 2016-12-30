  • укр
  • рус
14:32
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 13:00: Втеча дипломатів. Фабрика ялинкових прикрас
Випуск новин
14:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий мільярдер попередив про смертельну епідемію грипу

13:36, сьогодні 42462 Читать новость на русском
Білл Гейтс
Білл Гейтс / Фото з відкритих джерел

Американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс вважає, що у найближчі десять років людство може зіткнутися зі смертельною епідемією вірусу грипу.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

На думку Гейтса, світ не зможе досить швидко відреагувати на цю ситуацію, яка може обернутися трагедією.

Я постійно схрещую пальці, щоб смертельна епідемія на кшталт грипу не трапилася в найближчі 10 років,
– зізнався американський мільярдер.

Він також занепокоїний, як людство реагує на надзвичайні ситуації.

За словами Гейтса, нещодавні кризи, які пов'язані з лихоманкою Ебола і вірусом Зіка, показали, наскільки світ вразливий перед епідеміями. Ці приклади, вважає Гейтс, показали, що світовій спільноті складно швидко розробляти нові вакцини та медикаменти.

Нагадаємо, раніше фізик-теорертик Стівен Хокінг заявив, що настав найнебезпечніший час для планети.

Теги: Білл Гейтс Грип в Україні Здоров'я епідемія LifeStyle
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
сьогодні, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
12 найголовніших подій 2016 року, які сколихнули всю Україну
сьогодні, 14:00 12 найголовніших подій 2016 року, які сколихнули всю Україну
Анастасія Ковач-Петрушенко 1091
Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на
сьогодні, 12:44 Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на "горячую сковородку"
Олег Пономарь 1387
Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
сьогодні, 12:15 Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
350
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Крим може повернутися у 2017-му, – командувач флоту України
 23 серпня , 07:00 30
Кому вигідна смерть Шеремета: основні версії
21 липня , 15:01 4
Німецький журналіст викрив цинізм Росії
 16 серпня , 15:16 1
Гройсман прокоментував гучну хвилю затримань чиновників
3 липня , 21:31 11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук