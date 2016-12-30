Відомий мільярдер попередив про смертельну епідемію грипу

Американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс вважає, що у найближчі десять років людство може зіткнутися зі смертельною епідемією вірусу грипу.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
На думку Гейтса, світ не зможе досить швидко відреагувати на цю ситуацію, яка може обернутися трагедією.
Я постійно схрещую пальці, щоб смертельна епідемія на кшталт грипу не трапилася в найближчі 10 років,
– зізнався американський мільярдер.
Він також занепокоїний, як людство реагує на надзвичайні ситуації.
За словами Гейтса, нещодавні кризи, які пов'язані з лихоманкою Ебола і вірусом Зіка, показали, наскільки світ вразливий перед епідеміями. Ці приклади, вважає Гейтс, показали, що світовій спільноті складно швидко розробляти нові вакцини та медикаменти.
Нагадаємо, раніше фізик-теорертик Стівен Хокінг заявив, що настав найнебезпечніший час для планети.
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