Відомий мільярдер попередив про смертельну епідемію грипу

Американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс вважає, що у найближчі десять років людство може зіткнутися зі смертельною епідемією вірусу грипу.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

На думку Гейтса, світ не зможе досить швидко відреагувати на цю ситуацію, яка може обернутися трагедією.

Я постійно схрещую пальці, щоб смертельна епідемія на кшталт грипу не трапилася в найближчі 10 років,

– зізнався американський мільярдер.

Він також занепокоїний, як людство реагує на надзвичайні ситуації.

За словами Гейтса, нещодавні кризи, які пов'язані з лихоманкою Ебола і вірусом Зіка, показали, наскільки світ вразливий перед епідеміями. Ці приклади, вважає Гейтс, показали, що світовій спільноті складно швидко розробляти нові вакцини та медикаменти.

Нагадаємо, раніше фізик-теорертик Стівен Хокінг заявив, що настав найнебезпечніший час для планети.