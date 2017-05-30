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Відомий музикант Стінг завітає в Україну з концертом: оголошено дату

16:12, сьогодні 719 Читать новость на русском
Стінг у Києві виступить з концертом
Стінг у Києві виступить з концертом / Фото з відкритих джерел

Відомий британський музикант і співак Стінг приїде з концертом до України, який відбудеться 6 жовтня 2017 року в Києві.

Про це розповіли на офіційному сайті Стінга.

Як розповіли представники музиканта, виступ у Києві відбудеться 6-го жовтня у Палаці Спорту в рамках гітарного рок-туру "Sting's 57th & 9th World Tour".


Стінг у Києві виступить з концертом

Стінг вже відіграв північноамериканську і європейську частини туру, а сьогодні його виступи проходять в Південній Америці, які потім перемістяться в Азію. Виступивши на декількох літніх європейських фестивалях, музикант додав у свій графік ще кілька концертів в Європі, серед яких виступ в Києві.

На осінньому концерті відомий музикант обіцяє виконати свої головні хіти Englishman in New York, Desert Rose, Fragile, Fields of Gold. Ну а спеціальними гостями шоу стануть акордеоніст Персі Кардон, який регулярно виступає з The Last Bandoleros, і старший син Стінга, Джо Самнер.

Квитки для фан-клубу надійдуть у продаж вже 31-го травня, а з 2-го червня з 10 ранку вже можна буде придбати квитки на сайті організатора.

Нагадаємо, що британський співак Стінг вже одного разу виступив з концертом в Україні в Києві 7 липня 2011 року. Концерт теж відбувався в Палаці спорту в рамках світового туру "Symphonicity".

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Теги: LifeStyle Музика Стінг
Джерело: 24 Канал
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