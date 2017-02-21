Відомий письменник дотепно відреагував на смерть Чуркіна

Відомий український письменник Юрій Винничук у віршованій формі відреагував на смерть представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.
Свій вірш письменник опублікував на сторінці в Facebook.
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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.
За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем.
На смерть Чуркіна відреагували президент Росії Володимир Путін та постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.