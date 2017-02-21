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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Відомий письменник дотепно відреагував на смерть Чуркіна

19:14, сьогодні 2383 Читать новость на русском
Колишній представник Росії в ООН Віталій Чуркін
Колишній представник Росії в ООН Віталій Чуркін / Getty Images

Відомий український письменник Юрій Винничук у віршованій формі відреагував на смерть представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Свій вірш письменник опублікував на сторінці в Facebook.

Увага! В тексті присутіня ненормативна лексика!

Читайте також: Хто вбив Чуркіна: російські ЗМІ оприлюднили свою версію

Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем.

На смерть Чуркіна відреагували президент Росії Володимир Путін та постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Теги: Україна ООН Віталій Чуркін Література Культура
Джерело: 24 Канал
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