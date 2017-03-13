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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Відомий поет Орлуша розповів, коли і чому Росія втратила шанс на демократію

22:46, 12 березня 184 Читать новость на русском
Орлуша
Орлуша / youtube

Епатажний російський поет Орлуша в інтерв'ю висловив думку, що свій шанс на демократію Росія втратила не тільки з вибором Володимира Путіна.

Ще одна причина відсутності демократії у Росії – захоплення влади "сім'єю" екс-глави держави Бориса Єльцина, які перетворили країну в особистий бізнес, пише "НВ". А Путін став просто наступником цієї лінії, цілком формуючись в тому оточенні.

Він також зазначив, що хорошою моделлю країни вважає корпорацію і завжди виступав за призначення президентом людину з менеджерським талантом.

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Тому що на цій посаді не можна брехати. Можна трішки обдурити акціонерів, але коли це населення країни – все погано закінчується. А от коли корпоративний менеджмент видавлюється або пригнічується менеджментом сімейним або кумівством, в якому твоїми колишніми компаніями керує твоя колишня дружина, а твої діти беруть участь в держрегулюванні – відбувається те, що сталося з Росією,
– наголосив Орлуша.

У цьому контексті поет висловив думку, що Майдан 2013-2014 років в Україні був своєрідними "позачерговими зборами акціонерів".




Теги: Політика Новини Росії
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