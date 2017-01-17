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Відомий поет просить допомоги в розслідування смертельного ДТП, де загинули його родичі

14:59, сьогодні 119 Читать новость на русском
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Відомий поет Артем Полежака, який втратив у ДТП брата та восьмимісячну племінницю, боїться, що справу можуть зам'яти. Адже в Україні винайшли безліч способів, як уникнути кари, – зловмисниками допомагають і медики, і судді.

Кілька тижнів тому відомий поет Полежака втратив брата та восьмимісячну племінницю. Його рідні загинули у ДТП.

За кермом авто був 36-річний Павло Мороз. Рівень алкоголю у крові водія у 8 разів перевищував норму. Чоловік намагався виправдатися, мовляв, випив вже після аварії, щоб зняти стрес.

Мороза арештували на два місяці без права внести заставу. На його рахунку це вже третє ДТП. Після перших двох він просто втікав з місця події.

Стежити за ходом розслідування пообіцяв і генпрокурор Юрій Луценко, і очільник Нацполіції Вадим Троян. А родичам загиблих, тим часом, телефонують з погрозами. Недвозначно натякають – краще цю справу облишити.

Ми розповсюдили інформацію в інтернеті. Щоб ця справа була на вустах, щоб вона не зійшла, як сходять сотні й тисячі інших справ,
– говорить Полежака.

Випадків, коли водія визнавали тверезим попри свідчення свідків – було вже безліч.

Наприклад, голову Жовківської райдержадміністрації Надію Щур поліція затримала, коли вона на авто поверталася з корпоративу. І полісменів, і у свідків події сумнівів не виникало – чиновниця напідпитку. Однак, наркологи визнали її тверезою. Щоправда працівниць, які робили аналізи, під тиском громадськості таки звільнили.

Експертиза – надійний спосіб уникнути відповідальності службовцям та мажорами, яких посміли затримати патрульні.

Захистити чиновників завжди готові і суди. Чого тільки варте виправдання апеляційним судом Кропивницького судді Галагана, який керував автомобілем у нетверезому стані. Поліція насилу його затримала, а тепер справу відкрили проти патрульних, які це зробили.

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А часто можновладцю і доводити нічого не потрібно. Справу просто не відкривають, а замість покарання винуватець отримує підвищення. Наприклад, В'ячеслав Малько, до того, як його затримали у нетверезому стані, очолював сектор розшуку транспортних засобів на Подолі. Тепер він заступник начальника подільського райвідділку поліції.

За останні 2 місяці з`явилось кілька повідомлень аварії за участі службовців та їхніх дітей. Співробітник ужгородського СБУ Олександр Лях збив двох людей, син депутата від "Волі народу" Ігор Молоток торік у листопаді влаштував з друзями п'яні перегони столицею, у підсумку до лікарні потрапили четверо пішоходів.

Експерти переконані, покарають винних чи ні, тепер залежить тільки від активності суспільства.

Теги: Україна Харків Аварії та ДТП Жертви алкоголь
Джерело: 24 Канал
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