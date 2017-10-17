10:34
17 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПРОТЕСТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захоплення вертолітного майданчика Януковича. Теракт у Сомалі
Випуск новин
22:02, 16 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПРОТЕСТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

Відомий прихильник "русского мира" на Донбасі потрапив в ДТП у Росії

08:20, сьогодні 4376 Читать новость на русском
Російський співак Олег Газманов потрапив у ДТП
Російський співак Олег Газманов потрапив у ДТП / Фото з відкритих джерел

Російський співак Олег Газманов, який їздив в окупований Донецьк, потрапив в аварію по дорозі на гастролі до Пермі.

Про ДТП повідомив артист на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт народ. Я перебуваю на трасі. Усольє. Пермський край. Їду до Пермі, де у мене післязавтра концерт. Ми потрапили в аварію – в здоровенну яму. Пробили відразу два колеса. Прямо на мосту", – повідомив Газманов у відео.

Читайте також: Газманов розповів про дивовижний подарунок, який повіз додому з "ДНР"

За словами Олега Газманова, на дорозі в одній з ям стирчить арматура.

Додамо, на початку серпня в парку ім. Щербакова в центрі окупованого Донецька виступив з концертом російський співак Олег Газманов. Він внесений до списку "Миротворець".

Теги: Музика Аварії та ДТП Російські гастролери Новини Росії
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Две главные животрепещущие темы путинской России
сьогодні, 08:39 Две главные животрепещущие темы путинской России
Аркадий Бабченко 1296
Чемпіон Arnold Classic Олег Кривий: Виріс у селі, зі спорту знав лише футбол
16 жовтня, 22:01 Чемпіон Arnold Classic Олег Кривий: Виріс у селі, зі спорту знав лише футбол
Іван Вербицький 1946
16 жовтня, 21:04 "Баррі Сіл: Король контрабанди" — грінго, який доставить що завгодно куди завгодно
Юлія Ліпенцева 1246
Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
16 жовтня, 20:00 Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
Іван Яковина 1402
Австрія – розворот направо, або Як вплинуть на Україну австрійські націоналісти
16 жовтня, 19:01 Австрія – розворот направо, або Як вплинуть на Україну австрійські націоналісти
Борис Немировський 3106
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Поліція затримала ще 15 підозрюваних у побитті воїнів АТО
 12 травня , 16:57
Саакашвілі відсторонив свою речницю через антисемітизм щодо Порошенка
 19 вересня , 14:28
Як українців хочуть задобрити збільшенням пенсій
 29 квітня , 16:12
СБУ схопила "злодія у законі", який керував цілою групою злочинців: кримінальника зняли на відео
 30 червня , 14:34
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук