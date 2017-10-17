Відомий прихильник "русского мира" на Донбасі потрапив в ДТП у Росії

Російський співак Олег Газманов, який їздив в окупований Донецьк, потрапив в аварію по дорозі на гастролі до Пермі.

Про ДТП повідомив артист на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт народ. Я перебуваю на трасі. Усольє. Пермський край. Їду до Пермі, де у мене післязавтра концерт. Ми потрапили в аварію – в здоровенну яму. Пробили відразу два колеса. Прямо на мосту", – повідомив Газманов у відео.

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За словами Олега Газманова, на дорозі в одній з ям стирчить арматура.

Додамо, на початку серпня в парку ім. Щербакова в центрі окупованого Донецька виступив з концертом російський співак Олег Газманов. Він внесений до списку "Миротворець".