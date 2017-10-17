Відомий прихильник "русского мира" на Донбасі потрапив в ДТП у Росії
08:20, сьогодні 4376 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Російський співак Олег Газманов, який їздив в окупований Донецьк, потрапив в аварію по дорозі на гастролі до Пермі.
Про ДТП повідомив артист на своїй сторінці в Instagram.
"Привіт народ. Я перебуваю на трасі. Усольє. Пермський край. Їду до Пермі, де у мене післязавтра концерт. Ми потрапили в аварію – в здоровенну яму. Пробили відразу два колеса. Прямо на мосту", – повідомив Газманов у відео.
Читайте також: Газманов розповів про дивовижний подарунок, який повіз додому з "ДНР"
За словами Олега Газманова, на дорозі в одній з ям стирчить арматура.
Додамо, на початку серпня в парку ім. Щербакова в центрі окупованого Донецька виступив з концертом російський співак Олег Газманов. Він внесений до списку "Миротворець".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня , 11:52
Поліція затримала ще 15 підозрюваних у побитті воїнів АТО12 травня , 16:57
Саакашвілі відсторонив свою речницю через антисемітизм щодо Порошенка19 вересня , 14:28
Як українців хочуть задобрити збільшенням пенсій29 квітня , 16:12