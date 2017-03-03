Відомій російській співачці не дозволили виступити в Києві

Концерт російської співачки Христини Орбакайте, який мав відбутися 6 березня в київському палаці "Україна", скасували. Проте концерт планують провести повторно пізніше – восени цього року.

Про це повідомили на сайті Національного палацу мистецтв "Україна".

"Перебуваючи в умовах зовнішньої воєнної агресії та беручи до уваги загальне суспільне збурення громадськості, яке виникає через можливе проведення концертів артистів, творча діяльність яких пов’язана із країною-агресором – Російською Федерацією, адміністрація Національного палацу мистецтв "Україна" повідомляє, що організатори запланованого на 6 березня 2017 року концерту Христини Орбакайте наразі переносять дату цього заходу на 26 вересня 2017 року", – йдеться у повідомленні.

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Російська співачка Орбакайте мала намір дати у палаці "Україна" ювілейний концерт. Вартість квитків сягала 2750 гривень, і майже усі були вже викуплені.

Ищите свой город в списке и приходите на концерт #repost #gutserievmedia #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #ждуждужду Допис, поширений KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Лют 27, 2017 о 4:33 PST

Крім столиці, Орбакайте також збиралася дати концерти у Харкові (5 березня), Дніпрі (7 березня) та Одесі (8 березня). І це попри те, що Орбакайте у червні 2014 року засвітилася в окупованому Криму в рамках заходу "Дні Москви" в Севастополі.