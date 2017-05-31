Відомий сепаратист, що живе в "ДНР", регулярно отримує велику українську пенсію

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Колишній депутат Слов'янської міської ради Анатолій Хмельовий, ще з весни 2014 року активно підтримує терористів, а також екс-ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) досі отримує українську пенсію.
Про це пише видання vlada.io.
Влітку 2014 він разом із Гіркіним втік зі Слов'янська, який звільнили українські війська, до окупованого Донецька. При цьому він до цих пір отримує пенсію з українського бюджету.
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Про це повідомив нардеп Ігор Луценко посилаючись на відповідь Пенсійний фонд України.
Анатолій Хмельовий був народним депутатом двох скликань, тож він має право на високу депутатську пенсію. Середній розмір таких пенсій за офіційними даними в 2017 році склав 15 152 гривні.
До речі, у 2016 році Хмільовий від імені "компартії "ДНР" направляв депутатам російської Держдуми звернення, в якому просив визнати незалежність псевдореспубліки.
Анатолій Хмельовий отримує депутатську пенсію