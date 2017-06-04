Відомий "танцюючий" мільйонер відповів на чутки про його банкрутство

Мільйонер Джанлука Ваккі, який підкорив мережу танцями зі своєю дружиною Джорджією, спростував чутки про його банкрутство та підзаробіток "ді-джеїнгом" в клубах.

В одному зі своїх інтерв’ю для телепрограми "Світське життя", Джанлука розповів, що з бізнесом в нього все добре, порадивши недругам подивитися фінансовий звіт його компанії з мільйонними обігами.

Діджеїнг – це для мене своєрідна форма спілкування з людьми. Я чудово відчуваю ритм, граю на фортепіано, обожнюю музику. Керувати музичною атмосферою на вечірці для мене саме задоволення,

– зазначив багатій.

Серед друзів мільйонера є такі популярні діджеї Девід Гетта та Боб Сінглер. Джанлука додав, що попри власну самовпевненість, він все ж таки взяв декілька уроків у них цієї майстерності.

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