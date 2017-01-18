Відомий український гурт анонсував тур російськими містами

Відомий український гурт Pur:Pur анонсував гастролі російськими містами.

Про концерти музиканти анонсували на своєму офіційному сайті. Зокрема, заплановані виступи в Санкт-Петербурзі, Іжевську та Кірові.

17 января — Москва 18 января — Санкт-Петербург 21 января — Ижевск 22 января — Киров 4 февраля — Николаев Світлину опубліковано користувачем Nata Smirina (@purpurmusic) Січ 13, 2017 о 5:02 PST

Нагадаємо, гурт Pur:Pur брав участь в національному відборі "Євробачення-2016". Гурт зустрівся у фіналі разом із Джамалою та харківським виконавцем SunSay. Саме останньому – Андрію Запорожцю – під час відбору нагадали про його концерти в Росії. Зокрема, Руслана висловилися дуже негативно з цього приводу. Вона звинуватила виконавця в нелюбові до своєї країни.



Гурт Pur:Pur ніколи не приховував своєї гастрольної діяльності в Росії. Вокалістка гурту пояснювала, що виступають вони не для Путіна, а для росіян, які люблять їх творчість.



Довідка: Pur:Pur – український гурт з Харкова, заснований в лютому 2008 року. Саме тоді Ната Сміріна і Євген Жебко виклали на YouTube своє перше відео, записане вдома одним кадром.