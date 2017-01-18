  • укр
  • рус
04:50
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новини за 23:00: Як убили
Випуск новин
23:55, 17 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Відомий український гурт анонсував тур російськими містами

03:53, сьогодні 1418 Читать новость на русском
Pur:Pur їдуть в Росію
Pur:Pur їдуть в Росію / 24 Канал

Відомий український гурт Pur:Pur анонсував гастролі російськими містами.

Про концерти музиканти анонсували на своєму офіційному сайті. Зокрема, заплановані виступи в Санкт-Петербурзі, Іжевську та Кірові.

17 января — Москва 18 января — Санкт-Петербург 21 января — Ижевск 22 января — Киров 4 февраля — Николаев

Світлину опубліковано користувачем Nata Smirina (@purpurmusic)

Нагадаємо, гурт Pur:Pur брав участь в національному відборі "Євробачення-2016". Гурт зустрівся у фіналі разом із Джамалою та харківським виконавцем SunSay. Саме останньому – Андрію Запорожцю – під час відбору нагадали про його концерти в Росії. Зокрема, Руслана висловилися дуже негативно з цього приводу. Вона звинуватила виконавця в нелюбові до своєї країни.

Гурт Pur:Pur ніколи не приховував своєї гастрольної діяльності в Росії. Вокалістка гурту пояснювала, що виступають вони не для Путіна, а для росіян, які люблять їх творчість.

Довідка: Pur:Pur – український гурт з Харкова, заснований в лютому 2008 року. Саме тоді Ната Сміріна і Євген Жебко виклали на YouTube своє перше відео, записане вдома одним кадром.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Новини Росії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как мы превращаемся в Россию
17 січня, 23:25 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 1 3176
Підозрілий смог у Києві, нові вагони-трансформери від
17 січня, 22:16 Підозрілий смог у Києві, нові вагони-трансформери від "Укрзалізниці", – найцікавіше за день
591
Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
17 січня, 21:00 Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
Яніна Ткачук 1 1450
Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
17 січня, 20:00 Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
Інна Жолобович 1194
Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
17 січня, 19:01 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
Едуард Крижанівський 9 4727
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук