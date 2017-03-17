Відомий український композитор трагічно загинув у Німеччині

У Мюнхені загинув відомий український композитор і музикант Тарас Ященко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк. Про смерть музиканта повідомили в поліції, проте нараз невідомо всіх обставин трагічної загибелі.

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Тарас Ященко народився в Києві та навчався в Київській консерваторії імені Чайковського. До консерваторії Мюнхена його прийняли без іспитів. Після навчання музикант залишився працювати у Німеччині та виступав на найбільших світових музичних майданчиках.