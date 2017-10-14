Відомий український шоумен Джеджула показав яскраві фото зі свого весілля

Шоумен і актор Андрій Джеджула показав фото з вінчання зі своєю коханою – Юлією Леус. шоумен зробив пропозицію руки та серця в день народження своєї нареченої – в липні цього року.

42-річний шоумен Андрій Джеджула нарешті розпрощався зі статусом холостяка. Він повінчався зі своєю обраницею Юлею Леус. Зворушливими фото з церемонії шоумен поділився у Facebook.

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Наречена Андрія Джеджули

"Ну ось ми перед Богом вже чоловік і дружина! А завтра вже і воно саме – наше галасливе весілля! Люблю тебе, дружино моя, ти у мене найкрасивіша! Чекаю з нетерпінням побачити наступну весільну сукню", – йдеться у повідомленні.



Вінчання

Весілля відбулося сьогодні, 14 жовтня, на наступний день після вінчання. Наречена приміряла іншу білосніжну сукню. Також на весіллі був син Джеджули від попереднього шлюбу із Сантою Дімопулос.



Весілля Андрія Джеджули