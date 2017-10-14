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Відомий український шоумен Джеджула показав яскраві фото зі свого весілля

17:18, сьогодні 1471 Читать новость на русском
Весілля Андрія Джеджули
Весілля Андрія Джеджули / Фото з Facebook

Шоумен і актор Андрій Джеджула показав фото з вінчання зі своєю коханою – Юлією Леус. шоумен зробив пропозицію руки та серця в день народження своєї нареченої – в липні цього року.

42-річний шоумен Андрій Джеджула нарешті розпрощався зі статусом холостяка. Він повінчався зі своєю обраницею Юлею Леус. Зворушливими фото з церемонії шоумен поділився у Facebook.

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Наречена Андрія Джеджули
Наречена Андрія Джеджули

"Ну ось ми перед Богом вже чоловік і дружина! А завтра вже і воно саме – наше галасливе весілля! Люблю тебе, дружино моя, ти у мене найкрасивіша! Чекаю з нетерпінням побачити наступну весільну сукню", – йдеться у повідомленні.

Вінчання
Вінчання

Весілля відбулося сьогодні, 14 жовтня, на наступний день після вінчання. Наречена приміряла іншу білосніжну сукню. Також на весіллі був син Джеджули від попереднього шлюбу із Сантою Дімопулос.

Весілля Андрія Джеджули
Весілля Андрія Джеджули

Теги: LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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