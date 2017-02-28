Відомий журналіст пояснив, через що він покинув Росію

Російська влада неодноразово застосовувала проти відомого російського журналіста Аркадія Бабченка різні цькування та залучала потужні ресурси.

Про це він написав у своєму блозі "Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих", який було опубліковано на сайті "24".

Це було не перше цькування, яке влаштовували щодо мене, все це триває вже роками, за які чого тільки не було: і стеження, і камбали у під'їзді, і кримінальні справи, і фільми про "сімнадцять друзів хунти", і ті ж цькування. Але на цей раз атака була найпотужнішою. Найконцентрованішую. Людині сторонній важко повірити, що проти якогось блогера може бути залучено такі ресурси. Депутат Мілонов, сенатор Клінцевич, липові підроблені штрафи,"Московський комсомолець", "Комсомольська правда", законопроекти про кримінальне переслідування за недостатню скорботу, петиції про позбавлення громадянства та інше, і інше, і інше,

– наголосив представник ЗМІ.

Однак, як вважає журналіст, у дечому його рятує те, що він встиг досягти достатнього рівня публічності.

Це в регіонах людей можна саджатити за лайк, за пост, за фотографію, за що завгодно. Їх ніхто не знає, але галасу не буде, допомоги не дочекаєшся. У столицях і з публічними людьми це, безумовно, складніше. Хоча, час від часу, пароксизми активності трапляються і тут,

– зауважив росіянин.

Відтак, коли йому утретє стало відомо, що проти нього готуються чергові цькування, росіянин вирішив покинути територію Батьківщини та переїхав до Праги.

За великим рахунком, моє життя змінилося не сильно. Але зникла параноя. Почуття постійної напруги, постійного очікування небезпеки. Зникли арешти, арматурки, недоумкуваті патріоти, провокації, уколи шприцем, отруєння "невідомою речовиною", тіні в під'їзді, ліфт, що неочікувано спрацював уночі, автозак у дворі тощо,

– резюмував Бабченко.

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