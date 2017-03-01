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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Кому бойовики передали управління захопленими підприємствами на Донбасі: названо імена

17:39, сьогодні 479 Читать новость на русском
Олександр Курченко
Олександр Курченко

Служба безпеки України виклала черговий запис лідера бойовиків Олександра Захарченка, де він обговорює подальшу долю захоплених підприємств на окупованому Донбасі.

Згідно оприлюдненого запису, більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії.

Зрозуміло, що податки від "націоналізованих" підприємств внаслідок блокади не надходитимуть до українського бюджету, а всі прибутки опиняться у "гаманці" екс-президента України Януковича,
– йдеться в повідомлені СБУ.

Щодо Сергія Курченка, то він перебуває у розшуку. Правоохоронці підозрюють його у скоєні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Нагадаємо, вчора бойовики повідомили, що встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі.

Перед тим СБУ опублікувала запис телефонного дзвінка, де лідер бойовиків Олександр Захарченко заявив про те, що з 1 березня він встановить свій контроль над цими підприємствами.

Теги: Україна Війна на Донбасі Сергій Курченко СБУ
Джерело: 24 Канал
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