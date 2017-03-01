Кому бойовики передали управління захопленими підприємствами на Донбасі: названо імена

Служба безпеки України виклала черговий запис лідера бойовиків Олександра Захарченка, де він обговорює подальшу долю захоплених підприємств на окупованому Донбасі.

Згідно оприлюдненого запису, більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії.

Зрозуміло, що податки від "націоналізованих" підприємств внаслідок блокади не надходитимуть до українського бюджету, а всі прибутки опиняться у "гаманці" екс-президента України Януковича,

– йдеться в повідомлені СБУ.

Щодо Сергія Курченка, то він перебуває у розшуку. Правоохоронці підозрюють його у скоєні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Нагадаємо, вчора бойовики повідомили, що встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі.



Перед тим СБУ опублікувала запис телефонного дзвінка, де лідер бойовиків Олександр Захарченко заявив про те, що з 1 березня він встановить свій контроль над цими підприємствами.