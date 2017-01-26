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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомого американського актора арештували під час протестів проти Трампа

15:23, сьогодні 1455 Читать новость на русском
Шая Лабаф
Шая Лабаф / Фото з відкритих джерел

Американський актор Шая Лабаф, який прославився завдяки кіносазі "Трансформери", був заарештований під час свого протесту проти президентства Дональда Трампа.

Арештували кінозірку у Нью-Йорку під час вуличної акції "He will not divide us" (Йому нас не розділити), засновником якої є сам Шая Лабаф. Як пише портал TMZ, актор розпочав суперечку з одним з перехожих, після чого штовхнув його. Поки невідомо, що спровокувало конфлікт. За деякими даними, чоловік перед камерою сказав щось, що не сподобалося Лабафу.

Щодо самої акції "He will not divide us", кожен бажаючий може підійти до встановленої на вулиці камери та вимовити фразу "Йому нас не роз'єднати". Пряма трансляція на однойменному сайті почалася в день інавгурації Трампа і буде йти в цілодобовому режимі найближчі чотири роки.

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Теги: США Дональд Трамп LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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