Відомого російського опозиціонера відпустили на волю за проханням прокуратури

Ільдара Дадіна, який став перший росіянином, осудженим на реальний термін за порушення правил проведення одиночних пікетів, буде звільнено.

Таке рішення прийняла президія Верховного суду РФ, повідомляє "Интерфакс".

Дадіна звільнити з-під варти, визнати за ним право на реабілітацію,

– йдеться в рішенні президії.

Згідно з рішенням президії, вирок щодо Дадіна скасований, його справа закрита.

На самому засіданні президії Генеральна прокуратура РФ виступила за скасування вироку Ільдар Дадіну.

Рішення президії Верховного суду РФ про звільнення Дадіна з колонії, згідно з Конституцією, вступило в законну силу і оскарженню не підлягає.

Захист Дадіна поки не знає, чи буде він вимагати реабілітації.

Читайте також: Катують холодом і голодом, – активіст розповів про тортури у колонії Росії

Нагадаємо, активіста засудили до 2,5 років колонії через його постійні одиночні пікети та акції.