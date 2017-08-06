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Відомого українського музиканта покусав собака: вакцини проти сказу немає

17:50, сьогодні 4105 Читать новость на русском
Валерія Харчишина покусав собака
Валерія Харчишина покусав собака / Ufest.in.ua/

Лідера українського музичного гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина під час велосипедної прогулянки покусав собака. Музикант вирішив звернутися по допомогу до медиків та відвезти на обстеження собаку, в якої міг бути сказ. Але власник тварини виступив проти цього.

Про це сам Харчишин написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мене наздогнало це чудовисько. Ось цей пацик вкусив мене за ногу. Ви знаєте, що в нашій країні по протоколу ти повинен зробити – звернутися в травмпункт за місцем проживання, щоб терміново провести вакцинацію від сказу. Не залежить від розміру і соціального сорту собаки. А ще зловити пса і відвезти на станцію боротьби зі сказом тварин або, як мінімум, до ветеринара", – мовиться у повідомленні музиканта.

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Він зазначив, що вакцини від сказу немає не те, що за місцем реєстрації, а взагалі у всій Україні.

Тому, якщо собака скажений, то вам слід підшукувати найближчим бюро ритуальних послуг, щоб замовити гарне соснове пальто. Ліків від сказу не існує. І якщо ви мрієте про спокійне життя протягом інкубаційного періоду, залишається зловити собаку і відвезти його на обстеження,
– мовиться у повідомленні.

Проте, за словами Харчишина, господар не дозволив відвезти собаку на обстеження, тож музикант звернувся до поліції. Там йому відповіли: "Ви що, хочете, щоб ми за собачкою бігали?" та зрештою порадили звернутися до суду. "Єдине, що ми можемо – оформите заяву, коли наряд звільниться", – додали згодом у поліції.

Так, через півгодини приїхав наряд поліцейських і господар собаки, побачивши людей у формі, пішов на зустріч і намагався віддати їм свого улюбленця, проте той втік. Але правоохоронцям вдалося піймати чотирилапого.

Харчишин також написав, що після цього звернувся до відділу по боротьбі зі сказом, який працює повні 4 дні і до обіду в п'ятницю, "оскільки на вихідних собаки не кусають".

"Мій ветеринар запропонував мені тримати собаку у себе вдома протягом 10 днів. Якщо за цей час собака не здохне, то і ви будете жити довго і щасливо і колись 100% помрете, але не від сказу. Але запропонував зробити все по протоколу. І я поїхав в травмпункт, щоб почути, "вакцини немає, спостерігайте за тим песиком...". Але є аналог, їдьте купите від правця вакцину, на всякий пожежний", – написав музикант.

Теги: Новини України LifeStyle Музика світ тварин
Джерело: 24 Канал
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