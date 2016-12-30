Відомому російському актору заборонили в’їзд в Україну

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну відомому російському акторові Яну Цапніку, який зіграв роль бойовика "ДНР" у фільмі "Військовий кореспондент".

Про це повідомляється, у відповіді СБУ на звернення голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.



Артеменко також додав, що якщо Цапнік справді бере участь в новорічному "вогнику" на телеканалі "Інтер", то необхідно вжити відповідних заходів.



"Сподіваюся, що телеканал зверне увагу на інформацію від СБУ і своєчасно приведе свій ефір у відповідність", – написав він у Facebook.

Напередодні у ЗМІ повідомлялося, що телеканал "Інтер" планує ввечері 31 грудня показати телеглядачам новорічне телешоу "Залишаємося зимувати", головну роль в якому зіграв російський актор Ян Цапник.

Нагадаємо, раніше СБУ на 5 років заборонила в'їзд скандальній співачці Наташі Корольовій на територію України.