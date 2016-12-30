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Відомому російському актору заборонили в’їзд в Україну

12:05, сьогодні 72223 Читать новость на русском
Ян Цапнік
Ян Цапнік / m.kino-teatr.ru

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну відомому російському акторові Яну Цапніку, який зіграв роль бойовика "ДНР" у фільмі "Військовий кореспондент".

Про це повідомляється, у відповіді СБУ на звернення голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.

Артеменко також додав, що якщо Цапнік справді бере участь в новорічному "вогнику" на телеканалі "Інтер", то необхідно вжити відповідних заходів.

"Сподіваюся, що телеканал зверне увагу на інформацію від СБУ і своєчасно приведе свій ефір у відповідність", – написав він у Facebook.

Напередодні у ЗМІ повідомлялося, що телеканал "Інтер" планує ввечері 31 грудня показати телеглядачам новорічне телешоу "Залишаємося зимувати", головну роль в якому зіграв російський актор Ян Цапник.

Нагадаємо, раніше СБУ на 5 років заборонила в'їзд скандальній співачці Наташі Корольовій на територію України.

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії LifeStyle Кіно СБУ
Джерело: 24 Канал
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