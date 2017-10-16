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Відомому українському волонтеру знищили авто: фото

12:32, сьогодні 743 Читать новость на русском
Волонтер запевняє, що 4 роки возить допомогу в АТО
Волонтер запевняє, що 4 роки возить допомогу в АТО / Фото з соцмереж

Вантажівка відомого українського волонтера Юрія Тира згоріла.

Про це він написав у Facebook.

"Ось так, вийти з машини під своїм приватним будинком і побачити охоплену полум'ям свою вантажівку? ", – написав волонтер.

За словами постраждалого, у кабіну вантажівки кинули пляшки із запальною сумішшю.

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Він додав, що авто відновленню не підлягає.

Тира зазначив, що регулярно їздить на фронт та доставляє вантажі та техніку в АТО.

Теги: Новини України Волонтери
Джерело: 24 Канал
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