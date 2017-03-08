Видовищна посадка українського літака-гіганта – з’явилось відео

Український літак-гігант "Мрія" виконав видовищну посадку. Цей процес ускладнювала погіршена видимість в аеропорту Лейпціга.

Відео видовищної посадки показав шеф−пілот Дмитро Антонов.

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Довідка: Ан−225 "Мрія" призначений для доставки великогабаритних вантажів, які можуть розміщуватися як всередині, так і зверху фюзеляжу. Літак може перевозити вертольоти, універсальні авіаційні та морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної та несамохідної техніки.