Відпочинком Трюдо на приватному острові займеться комісія з етики

Комісія з етики перевірить відпочинок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на приватному острові на Багамах через можливе порушення закону про конфлікт інтересів.

Про це повідомляє ВВС.

Канадський комісар з етики та конфлікту інтересів Мері Доусен в листі від 13 січня заявила, що вона почала розслідування у зв'язку з поїздкою Трюдо.

Новорічні канікули Трюдо разом з сім'єю і деякими членами Ліберальної партії, яку він очолює, провів на тропічному острові Белл. Острів належить принцу Каріму Ага-хана, який також є другом сім'ї Трюдо.

Минулого тижня Трюдо зізнався, що дістався до острова на приватному вертольоті, який належить імаму.

Доусен підозрює, що Ага-хан намагається лобіювати свої інтереси в уряді Канади.

Читайте також: Ще один відомий політик відмовився їхати на форум у Давос