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Відпочинком Трюдо на приватному острові займеться комісія з етики

07:42, сьогодні 311 Читать новость на русском
Джастін Трюдо
Джастін Трюдо / Getty Images

Комісія з етики перевірить відпочинок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на приватному острові на Багамах через можливе порушення закону про конфлікт інтересів.

Про це повідомляє ВВС.

Канадський комісар з етики та конфлікту інтересів Мері Доусен в листі від 13 січня заявила, що вона почала розслідування у зв'язку з поїздкою Трюдо.

Новорічні канікули Трюдо разом з сім'єю і деякими членами Ліберальної партії, яку він очолює, провів на тропічному острові Белл. Острів належить принцу Каріму Ага-хана, який також є другом сім'ї Трюдо.

Минулого тижня Трюдо зізнався, що дістався до острова на приватному вертольоті, який належить імаму.

Доусен підозрює, що Ага-хан намагається лобіювати свої інтереси в уряді Канади.

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Теги: Канада
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