Відповідальність за атаку у Стамбулі взяла на себе "Ісламська держава"

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за кривавий теракт у Стамбулі, внаслідок якого загинуло 39 людей.

В ІДІЛ оприлюднили відповідну заяву, інформує Reuters.

В продовження благословенних операцій, які "Ісламська держава" проводить проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат халіфату вдарив по одному з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято,

– йдеться в заяві ІДІЛ.

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Нагадаємо, в ніч на 1 січня у нічному клубі Стамбула стався теракт. Невідомий (досі достеменно відомо, чи діяв він один) відкрив вогонь у нічному закладі, внаслідок якого 39 людей загинуло і майже 70 зазнали поранень. Серед загиблих українців немає, проте 24 іноземці.



Турецька поліція підозрює у вчиненні теракту громадянина Узбекистану або Киргизстану.