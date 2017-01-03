Відрізали пальці та палили праскою: екс-полонені розповіли про катування бойовиків

Колишні полонені проросійських бойовиків на Донбасі Станіслав Паплінський та Орест Петришин розповіли про тортури у полоні.

Про це повідомляє "Еспресо".

"Потрапивши в полон, в першу чергу, думаєш, що ж трапиться з тобою. Моє перше бажання було, щоб убили вже, щоб це все закінчилося. Але це на першому етапі, коли йдуть жорстокі побиття. На другому етапі, коли на тебе вже перестають звертати увагу так, як на початку, і побиття вже рідко коли відбуваються, тоді і сприйняття інше", – розповів Паплінський.

Він зазначив, що бойовики катували всіх по-різному.

У кожного по-різному: комусь пальці намагалися відрізати, когось просто били, комусь праскою руки палили, наприклад, Олександру Машонкіну з Буська. Мені палець намагалися відрізати, той, яким стріляв. Комусь щось вирізали, а до когось більш лояльно ставилися. Це все в залежності від того, хто куди потрапить і в який момент: хтось міг постійно потрапляти на жорстокі побиття, а когось це все обходило стороною,

– пояснив екс-полонений.

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"В СБУ – те, що вони називали "хатинкою" – були більш офіційні полонені, про яких вже було заявлено. І туди з'їжджалися, як говорив Орест, і з підрозділу "козачків", де люди сиділи і про них взагалі ніхто не знав до тих пір. Коли вони між собою почали стрілятися і тоді вже знайшли наших полонених, а потім їх доставили в Донецьке СБУ, і тільки тоді ці люди стали засвіченими, – їх вже намагалися не чіпати", – розповів військовий.

Він додав, що якщо відбувався якийсь обмін, то приводили людину в порядок, відмивали та голили.

Був Льоша Канарський, він взагалі цивільна людина, він ще там і досі перебуває. Льоша був нашим медиком, його постійно били, змушували танцювати, щось кололи йому в тіло. Тобто коли полонений перебуває в окремих підрозділах, де повне беззаконня, то з ним робили, що завгодно: і ріжуть, і колють, і стріляють, і електрику підключають. Але був такий Стас Ричагов, він з Росії, кульгав на ногу. Так ось його електрикою катували, типу "дзвонили Петру Порошенку", це виглядало так: підключали до нього телефон (польовий телефон ТА-57), в якому висока напруга, дзвонили, пускаючи по тілу струм, і жартували "дзвонимо Порошенку",

– розповів Паплінський.

Він зазначив, що коліна в Ричагова були прострелені, тому він не ходив.

"Потім з часом, коли його передали на "хатинку", там його не чіпали. Звичайно, там могли бити, але це вже був дитячий садок порівняно з тими тортурами, що з ним робили до потрапляння на "хатинку", – сказав екс-полонений.

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Також він розповів, що на його очах був застрелений полонений "кіборг" Ігор Броневицький.

"Хлопців з терміналу донецького аеропорту взяли в полон з самого ранку. Нас же двох взяли останніми під вечір. Хлопців привезли в підвал десь перед обідом, а нас привезли вже коли було темно на дворі, десь 7-8 годин різниці. Нас двох в цей підвал привів "Моторола". До цього всіх хлопців з терміналу від самого початку били трубами, прикладами, руками, ногами, стріляли в них з пневматики. У той момент, коли "Моторола" нас завів, він на всіх накричав, заборонив бити – немов зробив добре. Але через кілька десятків хвилин він зайшов і застрелив нашого полоненого Ігоря Броневицького. Тобто я не можу зрозуміти його поведінку взагалі. З одного боку він забороняє знущатися в будь-яких проявах – навіть кричати або щось говорити, – а вже через 10-15-20 хвилин (я в часі не орієнтувався), приходить і розстрілює нашого полоненого", – розповів Паплінський.