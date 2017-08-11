Відрізані вуха і руки: волонтер розповів, як в "ЛДНР" знущаються над українськими бійцями

Від початку війни на Донбасі проросійські бойовики застосовують до українських військових, які перебувають у них в полоні, жорстокі методи фізичного і психологічного впливу.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив волонтер групи "Патріот", яка з перших днів війни на сході України займається звільненням полонених, Олег Котенко.

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"Такі методи, що я не розумів, стоїть переді мною жива людина або обрубок. Без вух приїжджали хлопці, з відрізаними руками до половини. Я бачив дуже серйозні речі. Деякі були взагалі неадекватні. Траплялися люди, які взагалі не розуміли, що їх вже звільнили. У них навіть голос змінювався, і коли я давав їм трубку поговорити з матір'ю, то мати говорила, що це не її син", – розповів волонтер.

Разом з тим, він відзначив, що наразі ситуація зазнала змін, але на це є свої корисливі мотиви.

Полонених, звичайно, не плекають, але тримають у відносно нормальних умовах. Наприклад, в 97-й колонії ув'язнені скаржаться, що полонених годують краще, ніж їх. Ну, це зрозуміло – не сьогодні, так завтра їх покажуть ООН, ОБСЄ, проведуть по камерах, покажуть умови,

– зауважив Котенко.

Попри все, на думку волонтера, психологічний тиск на бійців присутній завжди. Терористи дивляться, наскільки людина піддається чи не піддається вербуванню. За його словами, якщо людина таки не піддається, то "її просто вбивають, вона не потрібна".

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"Зізнайся у "скоєному", отримай свої 20-30 років і сиди спокійно (запевняють бойовики – 24). І людям нічого не лишається робити, і вони визнають все, що їм скажуть. Багатьох навіть змушують приймати "громадянство "ДНР", щоб судити за своїми "законами", як Росія робить це в Криму, примушуючи приймати російське громадянство. Але ми все одно цих людей зі списків не викидаємо", – підсумував Котенко.