Відставка Балчуна: експерти оцінили роботу польського рокера на "Укрзалізниці"

Керівник "Укрзалізниці" поляк Войцех Балчун подав у відставку. На цій посаді він пропрацював півтора роки. у 2016 році реформувати українську залізницю його обрала конкурсна комісія.

Першим про відставку Войцеха Балчуна повідомив не сам керівник "Укрзалізниці", а прем'єр-міністр. При цьому зазначив: він звільнився добровільно з особистих причин. Ні слова критики, лише подяка за виконану роботу і сподівання, що співпраця продовжиться.

Сподіваюсь, що Балчун залишиться радником керівника правління, адже ним започатковано багато логістичних проектів в тому числі і міжнародних, які треба продовжити і завершувати,

– зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Трохи згодом своє рішення прокоментував з Китаю і сам Балчун на сторінці у Facebook. Він пояснив, що за час його роботи "Укрзалізниця" стала прибутковішою. І за півроку компанія заробила на 4 мільярди гривень більше, ніж за той самий період торік. До своїх заслуг також зарахував зменшення кредитних боргів компанії і навпаки збільшення обсягів транзитних перевезень.

До обрання нового керівника "Укрзалізниці" на конкурсі його обов'язки виконуватиме перший заступника міністра інфраструктури Євген Кравцов. Він вже очолював "Укрзалізницю" до Балчуна. Повторно переймає борозди правління і вже обіцяє не підвищувати ціни на квитки і, водночас, покращувати сервіс.

На сьогодні є досить багато нарікань на обслуговування в пасажирських перевезеннях. Це буде найголовнішим пріоритетом для того, щоб в короткі терміни навести порядок і лад в пасажирському обслуговуванні,

– наголосив Кравцов.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що щасливий через звільнення Балчуна. Але, переконаний, що оновити треба весь керівний склад Укрзалізниці. Вважає, що компанією, яка забезпечує 5% ВВП країни, мають керувати компетентніші люди.

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"Щоб ми не запрошували якихось колишніх невідомих гастролерів, а запрошували фахових людей, які компетентні в бізнесі сьогодні, а не є пенсіонерами чи морально, чи фізично", – підкреслив міністр інфраструктури.

Скандал між тепер вже колишнім керівником "Укрзалізниці" та міністром тривав із початку року. Омелян звинувачував Балчуна та його оточення в масштабній корупції та передав Гройсману відповідні документи. Незабаром після цього уряд непублічно забрав у Мінінфраструктури право керувати залізницею і передав її в підпорядкування безпосередньо Кабміну. А ще 2 тижні тому деякі ЗМІ "відправляли у відставку саме Омеляна", однак в результаті протистояння виграв він.

Проблема не в Балчуні персонально. Проблема в тому, що в нас є маса фактів зловживань, маса фактів впливу політичних, кримінальних угруповань на роботу "Укрзалізниці",

– тоді наголосив він.

Зокрема, міністр звинувачував керівника "Укрзалізниці" в співпраці з депутатами братами Дубневичами, один з яких очолює транспортний комітет парламенту. Мовляв, ті здійснюють поставки запчастин для колій і збільшують свої статки, а залізниця зазнає збитків.

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Водночас експерти наголошують, що команда Балчуна зробила досить багато: як то збільшила кількість швидкісних потягів і додала нові напрями. На інше, мовляв, не вистачило часу.

Маємо значний об’єм конфліктів навколо залізниці. Олігархи не хочуть збільшувати затрати на транспорти витрати,

– підкреслив експерт у сфері транспорту Олександр Кава.

В прокуратурі після звістки про відставку Балчуна повідомили, що розслідують 90 кримінальних проваджень щодо привласнення і розтрати державного майна на залізниці. А пасажири у соцмережах попрощались з реформатором і польським рокером піснею, яку його призначенню присвятили українські гумористи.