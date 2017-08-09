Відставка Балчуна: стало відомо, хто тимчасово очолить "Укрзалізницю"

9 серпня глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Його посаду тимчасово посяде перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

Євгена Кравцова тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління "Укрзалізниці" має намір призначити Кабінет міністрів України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну після того, як стало відомо, що Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.

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"Ми повинні одразу оголосити новий конкурс на пошук кращого кандидата для управління цим підприємством", – наголосив Гройсман.

Наразі Євген Кравцов є главою наглядової ради "Укрзалізниці".