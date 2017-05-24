Відставка міністра аграрної політики: джерела назвали причини

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Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку оскільки не погоджується із земельною реформою, яку пропонує Кабінет міністрів.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у фракції "Блоку Петра Порошенка" та Адміністрації Президента.
"Йде через земельну реформу", – зазначило джерело з АП.
Проте, як стверджують джерела в уряді, в Кутового постійно були напружені відносини з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Останній нав’язав міністрові першого заступника Максима Мартинюка.
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Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов,
– розповіло джерело в уряді.
"Останньою краплею стало Лісагентство та земля", – додало інше джерело в уряді.
Нагадаємо, 23 травня міністр аграрної політики України Тарас Кутовий заявив, що написав заяву про свою відставку.