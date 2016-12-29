Відсвяткувати Новий рік і лишитися живим: поради від лікарів

Щоб після новорічної ночі відчувати себе огірком, а не квашею – у кожного свої рецепти.

Лікарі ж радять до підбору страв та напоїв на новорічний стіл підходити розсудливо.

Дієтолог Оксана Скиталінська пропонує замість смаженого запікати чи відварювати продукти, виставляти побільше овочів – свіжих та квашених. Вони допоможуть організму втримати удар.

І менше салатів з жирним майонезом. Кондитерські вироби замінити фруктами та чорним шоколадом. Є поради і щодо алкоголю: насамперед він має бути натуральний та сертифікований.

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Різні напої не змішувати й градус не понижувати. Заздалегідь варто випити вугілля чи щось із сучасніших препаратів. З народних рецептів – з'їсти ложку вершкового масла.

А ще за кілька годин до святкового столу випити трохи алкоголю, щоб організм почав виробляти фермент, який із ним впорається.