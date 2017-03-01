Відтепер ФОП можна зареєструвати онлайн

Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців, внесення змін до даних про діючі ФОПи, відкриття юридичних осіб та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру на сайті "Будинок юстиції" та виконавчого урядового порталу.

Про це на засіданні уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє "Уніан".

Зараз і на сайті "Будинок юстиції", і на нашому виконавчому урядовому порталі стала реальною можливість від сьогодні в повноцінному режимі зареєструвати в онлайн-форматі ФОП,

– сказав Петренко.

За його словами, Мін'юст також запустив онлайн-послугу відкриття юридичних осіб, що дозволить уникнути черг і спростити бюрократичні процедури для підприємців.

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