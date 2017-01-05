Відверте інтерв’ю Гройсмана: скільки спить та як займається спортом прем’єр

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зізнався, що потребує регулярних занять спортом, щоб тримати себе у формі. Однак, зараз тренується мало.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

"Звісно, треба було б якусь частину часу викроювати на спорт, я це відчуваю. Але поки що не виходить. Нормалізуємо ситуацію в країні, увійдемо в нормальний режим, все буде добре – тоді можна буде знаходити більше можливостей, аби тримати себе в формі", – наголосив глава уряду.

Також він розповів, про свій робочий графік та час на сон.

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"Сплю по-різному, залежно від того, коли закінчується робочий день. А закінчитися він може і о першій, і о другій, і о третій ночі. Якщо завершую о 3-й годині ночі, можу розпочати не о 9-й, а о 10-й годині наступний робочий день. Але іноді, якщо є потреба, і знову о 8-й. Так теж буває – повернувся ближче до світанку, але о 8-й маєш бути на роботі. Сам себе коригуєш, тому немає робочих чи вихідних. Постійно робочий день", – розповів прем’єр.