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Відверті фото з минулого: еротика чи порнографія? (21+)

04:48, сьогодні 1533 Читать новость на русском

Зазвичай переглядаючи старі фотографії, ми зауважуємо, наскільки вони були стриманими, однак про деякі з них так не скажеш.

Так, незабаром в США вийде цікава книга з чорно-білими еротичними світлинами, які було знято в 1965 році здебільшого у Каліфорнії.

Однак, деякі знимки є настільки відвертими, що їх легко можна віднести до порнографії.

Зауважимо, що видавництво Imperial Publishing планує випустити обмежений тираж книги – лише 500 екземплярів.

Зараз на його сайті можна переглянути кілька робіт, але ми відібрали для Вас найяскравіші.

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Теги: Фотоновини мистецтво Культура Секс Порно США LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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