Відверті фото з минулого: еротика чи порнографія? (21+)

Зазвичай переглядаючи старі фотографії, ми зауважуємо, наскільки вони були стриманими, однак про деякі з них так не скажеш.
Так, незабаром в США вийде цікава книга з чорно-білими еротичними світлинами, які було знято в 1965 році здебільшого у Каліфорнії.
Однак, деякі знимки є настільки відвертими, що їх легко можна віднести до порнографії.
Зауважимо, що видавництво Imperial Publishing планує випустити обмежений тираж книги – лише 500 екземплярів.
Зараз на його сайті можна переглянути кілька робіт, але ми відібрали для Вас найяскравіші.
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