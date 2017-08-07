Вигнання американських дипломатів з РФ: у США повідомили, коли дадуть відповідь Росії

США підготують відповідь на рішення Росії вислати з країни американську дипломатичну місію до 1 вересня.

Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив в понеділок, 7 серпня, в Манілі, передає Deutsche Welle.

Сполучені Штати вже повідомили Кремль про готовність вжити заходів на дії Москви.

До слова, після зустрічі з Тіллерсоном під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії 6 серпня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "держсекретаря США цікавили подробиці рішень Москви у відповідь на прийняті нещодавно американські санкції щодо РФ".

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Нагадаємо, після рішення щодо санкцій МЗС Росії оголосило про заходи у відповідь на рішення Вашингтона. Таким чином, з 1 вересня число дипломатичних і технічних співробітників, що працюють в посольстві США та генконсульствах має бути скорочена до 455 людей.