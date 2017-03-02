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Виграш великих призів: МІФ або РЕАЛЬНІСТЬ

10:00, сьогодні 121
Телепередача
Телепередача "Приз Патруль"

Щоразу, беручи участь в акціях, ми мимоволі замислюємося, а хто ж контролює весь цей процес, реєструє учасників і розподіляє призи?

Ким насправді є щасливі власники квартир, автомобілів та величезних грошових сум? Де гарантія? Зупинити обман, розібратися з правилами акцій та проконтролювати процес вручення – цю важливу для громади місію взяли на себе представники "Приз Патруля".

Як буде проходити контроль за врученням цінних призів?

Наша мета – показати сам процес розіграшу і запевнитись у врученні призу кожному з переможців. Ми будемо відстежувати всі етапи: від визначення серед учасників переможця й до вручення йому виграного призу. У пошуках справедливості ми готові проїхати всю країну та розшукати тих щасливчиків, яким дійсно "посміхнулася" фортуна. Для підтвердження факту вручення призів законним власникам ми залучили телевізійну знімальну групу та відомого всім актора, режисера, ведучого центрального телеканалу. На їх плечах складна задача – отримати фото, відео-підтвердження нагородження переможця призом. Інтерв’ю та слідом цілий репортаж буде показано в рамках нового телепроекту. Сподіваємось, що такий підхід допоможе нам створити резонанс у громаді, дозволить навчити українців розбиратися в умовах участі в акціях, познайомить ближче з правовою частиною розіграшів. Наші "патрульні" будуть виїжджати у регіони, щоб на власні очі побачити, а потім і всім розповісти про те, як живуть переможці після отримання призу.

Очікуйте на анонси телепередач, а також слідкуйте за новинами "Приз Патруля" на сайті www.prize-patrol.com.ua та у соціальних мережах. Нам залишається лише побажати успіху нашим "патрульним". Будемо із нетерпінням чекати на репортажі про переможців й сподіватися, що такий проект дійсно допоможе зупинити обман і повернути довіру наших співвітчизників до акцій та розіграшів цінних призів.

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