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Вихід США з Паризької кліматичної угоди матиме серйозні міжнародні наслідки, – Washington Post

17:42, сьогодні 342 Читать новость на русском
Трамп планує вихід із кліматичної угоди
Трамп планує вихід із кліматичної угоди / BBC.com

У Білому домі прогнозують вихід США із Паризької кліматичної угоди. Хоч рішення Дональда Трампа ще не остаточне, проте чиновники Адміністрації Президента Америки стверджують, що все на це вказує.

Подібна витівка Трампа може призвести до розриву міжнародних альянсів, повідомляє The Washington Post.

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Вихід США з кліматичної угоди може ускладнити дотримання екологічних зобов'язань іншими країнами,
– йдеться у статті.

Ще під час саміту G7 лідерам-країн учасниць не вдалося досягти згоди щодо дотримання умов угоди, нагадує видання. Зокрема Трамп заявив, що остаточно визначиться щодо цього питання вже сьогодні о 15:00 (22:00 за українським часом) в Рожевому саду Білого дому.

"Всі країни, крім двох – Нікарагуа і Сирії, підписали угоду від 2015 року, яка стала дипломатичним досягненням президента Барака Обами", – відзначають автори публікації.

Натомість Foreign Policy зауважує, що президент Штатів таким чином може поступитися Китаю у сфері "кліматичного лідерства".

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"Якщо адміністрація Трампа не проявить лідерства у питаннях, що стосуються клімату, і не підтримає Паризьку хартію про кліматичні зміни, вона віддасть таким країнам, як Китай, економічні переваги в конкурентній боротьбі", – стверджує журналістка Джина Маккарті, згадуючи також про ризик для здоров'я і безпеки населення самих США.

Нагадаємо, Паризька угода 2015 року затверджує зобов'язання сторін скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, а також виділення до 2020 року країнам, що розвиваються, 100 мільярдів доларів на вирішення проблем екології.

Свої підписи під документом поставили представники більше 170 країн, зокрема США, Китаю, Росії, країн ЄС та України.

На частку США в минулому році припадало близько 14% світових викидів парникових газів.

Теги: Політика Дональд Трамп США Велика сімка екологія
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