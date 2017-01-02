Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно

В період новорічно-різдвяних свят, коли не треба нікуди поспішати, хочеться подовше поніжитись у ліжку, доїсти святкові смаколики і передивитись давно улюблені серіали.
Журналісти сайту 24tv.ua склали власний перелік серіалів, які незалежно від пори року і дня тижня можна передивлятись вічно.
"Альф"
"Друзі"
"Теорія великого вибуху"
"Секс і місто"
"Доктор Хаус"
"Анатомія Грей"
"Як я зустрів вашу маму"
"Відчайдушні домогосподарки"
"Пуститися берега"
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