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Вихідний на 8 березня: бути чи не бути

19:04, сьогодні 3456 Читать новость на русском
8 березня — свято квіткарів чи жінок?
8 березня — свято квіткарів чи жінок? / Фото з відкритих джерел

Вихідний з нагоди жіночого свята 8 березня скоро може відійти в минуле. Чи варто відміняти традиції "дівчачих" вітань, і наскільки вони дорогі українцям — журналісти сайту "24" поцікавилися думками експертів з різних сфер.

Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що ними був підготований проект закону, згідно з яким хочуть піддати декомунізації 8 березня як державне свято. Тобто, сам факт святкування нікому не заборонять, але — не на рівні держави, без додаткового вихідного дня.

В українському суспільстві різні думки з цього приводу — від повної незгоди на втрату додаткового вихідного до цілковитої згоди, що усілякі "восьміберезня" — це пережитки радянщини. Як з'ясувалось, у експертів думки приблизно такі ж.

Соціолог, спеціаліст у галузі політичної та електоральної соціології Ірина Бекешкіна

Не стоїть питання відміни свята. Воно не тільки українське — це Міжнародний день жіночої солідарності. День, коли жінки борються за свої права. Але мені не зрозуміло, чому це має бути вихідний день.

У нас так історично склалося, що залишилися деякі радянські свята — вихідні. По-друге, додалися церковні свята, по-третє — свята, які пов'язані з незалежною державою. І виходить, що у нас зараз свят більше, ніж було в Радянському Союзі. Вже не кажучи про те, що дивно — коли свято випадає на вихідний, то робочі дні теж відміняються.

Відміна вихідного буде непопулярною. У нас давно 8 березня перетворилося з того, чк це починалося у світі, на такий собі день, коли всі єдиний раз в році зобов'язані дарувати жінкам квіти. І продавці квітів особливо цьому раді. Але, думаю, ця традиція і буде продовжуватись.

Так сталося, що це свято перетворилося на день звеличення жінки як берегині, ніжної і ласкавої істоти, але це не ті якості, які передбачалося хвалити на початку виникнення цього міжнародного дня.

Економічний експерт Борис Кушнірук

У мене подвійні відчуття. З одного боку, заклики відміняти 8 березня звучать майже як блюзнірство стосовно жінок. Все ж ми це свято сприймаємо далеко не в такому контексті, як воно було подано свого часу Розою Люксембург.

З іншого боку, у світі є ще більш глибоке за своєю сутністю свято — День матері. Воно відзначається у другу неділю травня. І цей день має світове поширення, але в Україні — значно менше його святкують.

День жінки має бути, причому відзначатися має на державному рівні. Але коли його робити — це питання. Чи залишити 8 березня, чи приєднатися до концепту відзначення Дня матері — це потребує дискусії в суспільстві, і в тому числі — психологічного сприйняття.

Я прихильник більше відзначення Дня матері. Причому не пов'язуючи 8 березня тим, що воно було заведене комуністами. Тут більш фундаментальне — День матері має більше значення, ніж просто "жіночий день".

Політичний та економічний аналітик Андрій Вігірінський

Ну, скажімо, приберемо з пам'яті усі комуністичні асоціації, їх немає у молодих жінок та чоловіків.

Є суспільне сприйняття свята 8-го березня як жіночого дня, тому не варто його переводити в іншу площину, а відтак позбавляти чарівну частину суспільства можливості бути коханими хоч один раз на рік у свято, так само як і можливості чоловіків зробити приємне.

Я категорично проти скасування.

Теги: Україна LifeStyle Політика 8 березня декомунізація
Джерело: 24 Канал
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