Виходи з Верховної Ради і комітетів заблоковані протестувальниками

У вівторок, 17 жовтня, в Києві протестувальники під будівлею Верховної Ради заблокували виходи з приміщень парламенту і комітетів.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з повідомленням, частина протестувальників перекрила вхід до комітетів на вулицях Садова і Шовковична.

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За словами активістів, таким чином вони намагаються змусити народних депутатів виконати їхні вимоги, а саме – зняти депутатську недоторканість, змінити виборче законодавство і створити антикорупційний суд.



Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна



Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна



Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради відбувається масштабний мітинг.