Виходи з Верховної Ради і комітетів заблоковані протестувальниками

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У вівторок, 17 жовтня, в Києві протестувальники під будівлею Верховної Ради заблокували виходи з приміщень парламенту і комітетів.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Згідно з повідомленням, частина протестувальників перекрила вхід до комітетів на вулицях Садова і Шовковична.
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За словами активістів, таким чином вони намагаються змусити народних депутатів виконати їхні вимоги, а саме – зняти депутатську недоторканість, змінити виборче законодавство і створити антикорупційний суд.
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради відбувається масштабний мітинг.