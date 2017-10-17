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Виходи з Верховної Ради і комітетів заблоковані протестувальниками

14:35, сьогодні 304 Читать новость на русском
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради / РБК-Україна

У вівторок, 17 жовтня, в Києві протестувальники під будівлею Верховної Ради заблокували виходи з приміщень парламенту і комітетів.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з повідомленням, частина протестувальників перекрила вхід до комітетів на вулицях Садова і Шовковична.

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За словами активістів, таким чином вони намагаються змусити народних депутатів виконати їхні вимоги, а саме – зняти депутатську недоторканість, змінити виборче законодавство і створити антикорупційний суд.

Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна

Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна

Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна
Протестувальники в Києві заблокували виходи з Ради і комітетів//Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради відбувається масштабний мітинг.

Теги: Верховна Рада Новини Києва Новини України протести
Джерело: 24 Канал
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