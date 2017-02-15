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Вікно можливостей для Москви швидко закривається, – політолог про заяву щодо Криму

15:26, сьогодні 2672 Читать новость на русском
Білий дім вимагає повернення Криму Україні
Білий дім вимагає повернення Криму Україні / 24 канал

Дональду Трампу зараз важливо дистанціюватися від Росії, аби уникнути будь-яких підозр, що у нього є якась зацікавленість у зближенні з Кремлем. Вікно можливостей для Москви швидко закривається – зараз ми спостерігатимемо жорстку риторику Вашингтону щодо Росії.

Про це сайту "24" заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, коментуючи заяву Білого дому про те, що США очікує повернення Криму Україні.

Політолог нагадав, що адміністрація Трампа і раніше говорила, що антиросійські санкції щодо Криму зберігатимуться. За його словами, для США було важливо зафіксувати цей момент і не стати співучасниками розвалу системи міжнародних договорів. Але було багато натяків на те, що інші антиросійські санкції, зокрема по Донбасу, можуть бути пом’якшені або скасовані.

Але відбулася відставка радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його зв’язки з Росією. Також відкрито казали, що Росія фінансово зацікавила Флінна. Причиною цієї відставки стало те, що журналісти, з якими Трамп увійшов у жорсткий конфлікт, стали активно розкручувати тему зв’язків Білого дому з Кремлем. Тим більше, з’являється інформація про те, що помічники Трампа контактували з російською розвідкою ще за рік до президентських виборів,
– зазначив Леонов.

На переконання політичного експерта, Трампу доведеться приймати рішення, виходячи з того, що будь-який його крок стосовно Росії буде дуже прискіпливо і уважно розглядатися журналістами.

"Фактично мова йде про зраду національних інтересів. Тому, щоб політично зберегтися, Трампу доведеться дистанціюватися від РФ. Першим кроком в цьому плані стала заява Білого дому про те, що США очікують повернення Криму Україні. Якщо раніше США говорили, що ніколи не визнають анексію, то зараз Вашингтон вимагає повернення Криму Україні. Це різна риторика", – зауважив Олександр Леонов.

Нагадаємо, 14 лютого Білий дім поширив заяву про те, що президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що очікує від Росії повернення анексованого Криму Україні. В Адміністрації Президента України назвали таку заяву "добрим" знаком.

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Володимир Путін Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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