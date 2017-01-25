Викорінюємо #зраду – зворушливе відео про маленькі зміни у кожного українця

Українці звикли бачити навкруги лише зраду та звинувачувати у всіх бідах та проблемах владу, звинувачуючи її у відсутності змін. Однак, спочатку треба починати із себе.

Зворушливий соціальний ролик, в якому українців закликають починати свої власні маленькі реформи, створила ГО "Дивовижні".

Як переконують автори, змінити життя просто, починайте самі жити правильно – переходьте дорогу на "зелене", пристібайтесь в авто та не смітіть біля себе. І скоро ми всі разом помітимо "покращення".

Цікавий тест від 24 каналу: Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну