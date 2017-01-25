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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Викорінюємо #зраду – зворушливе відео про маленькі зміни у кожного українця

18:10, сьогодні 762 Читать новость на русском
Треба починати з себе
Треба починати з себе

Українці звикли бачити навкруги лише зраду та звинувачувати у всіх бідах та проблемах владу, звинувачуючи її у відсутності змін. Однак, спочатку треба починати із себе.

Зворушливий соціальний ролик, в якому українців закликають починати свої власні маленькі реформи, створила ГО "Дивовижні".

Як переконують автори, змінити життя просто, починайте самі жити правильно – переходьте дорогу на "зелене", пристібайтесь в авто та не смітіть біля себе. І скоро ми всі разом помітимо "покращення".

Цікавий тест від 24 каналу: Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну

Теги: Україна Інтернет
Джерело: 24 Канал
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