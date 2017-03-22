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Викрадені картини Ван Гога з будинку ватажка мафії повернули до музею

10:57, сьогодні 115 Читать новость на русском
Викрадені полотна
Викрадені полотна / 24 Канал

Рідкісні полотна Ван Гога, вкрадені в грудні 2002 року, повернули до музею в Амстердамі. Італійська поліція знайшла картини в будинку ватажка мафії.

Йдеться про полотна раннього періоду творчості художника.

Музейники кажуть, що картини збереглися в хорошому стані, навіть попри те, що злодії вирізали їх із рамок.

Витвори мистецтва можна побачити в музеї до 14 травня, а потім їх передадуть на реставрацію.

Хоча злодіїв засудили ще у 2005 році, вони досі не зізналися, хто був замовником крадіжки, та яку винагороду вони за це отримали.

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Теги: LifeStyle Нідерланди мистецтво
Джерело: 24 Канал
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