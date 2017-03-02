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Викрадення маршрутки у Києві: опублікували фото та відео

19:04, сьогодні 678 Читать новость на русском
Погоня у Києві
Погоня у Києві / Поліція

Чоловіка, який викрав маршрутку у Києві станом на 16:00 2 березня, спіймати не вдалося.

Про це повідомили у прес-службі поліції міста Києва.

У поліції зазначили, що правопорушник, втікаючи від поліцейських, протаранив припарковану автівку, на перехресті зіткнувся зі ще однією та пошкодив службовий автомобіль правоохоронців.

Внаслідок зіткнень ніхто не постраждав, а пораненому правоохоронцю надали необхідну допомогу.

Слідчі відкрили провадження за двома статтями – про викрадення транспортного засобу та посягання на життя правоохоронця.

Читайте також: Поліція Києва склала фоторобот озброєного викрадача маршрутки

Нагадаємо, уранці 2 березня у Києві озброєний чоловік викрав маршрутку, коли там перебували пасажири, та влаштував гонитву з поліцією.

Теги: Україна Київ Кримінал Поліція
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