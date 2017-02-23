Викрадення нардепа Гончаренка. До пошуку підключилась СБУ

Факт викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренка підтвердили у Службі безпеки України. Депутата викрали в Одесі.

Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська, інформує агентства "Інтерфакс-Україна".

Також вона додала, що в СБУ вживають усіх заходів для його розшуку.

"Правоохоронні органи вживають усіх заходів для розшуку. Оскільки він є народним депутатом, то до цього процесу підключилася і СБУ", – сказала Гітлянська.

Нагадаємо, вдень 23 лютого стало відомо, що заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі.