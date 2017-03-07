Викрили ще одного адміністратора "Синіх китів"

У Миколаєві 18-річний студент-програміст Іван Бондар вивів на чисту воду адміністратора так званої "групи смерті". Він разом з друзями вирішив боротися проти цих груп та навіть розіграв самогубство.
Про це пише видання ТСН.
Іван Бондар кілька днів виконував завдання куратора. Однак не по-справжньому, він малював рани олівцем та фарбами. За три дні хлопець виконав усі 50 завдань.
Далі він мав скоїти самогубство, але й цей крок студентові вдалось зімітувати.
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При цьому, під час усього листування студент з’ясував IP-адресу куратора. Він виявився із Росії.
Усю зібрану інформацію Бондар передав до кіберполіції.