Викрили ще одного адміністратора "Синіх китів"

Про це пише видання ТСН.

Іван Бондар кілька днів виконував завдання куратора. Однак не по-справжньому, він малював рани олівцем та фарбами. За три дні хлопець виконав усі 50 завдань.

Далі він мав скоїти самогубство, але й цей крок студентові вдалось зімітувати.

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При цьому, під час усього листування студент з’ясував IP-адресу куратора. Він виявився із Росії.

Усю зібрану інформацію Бондар передав до кіберполіції.