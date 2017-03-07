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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Викрили ще одного адміністратора "Синіх китів"

10:49, сьогодні 72 Читать новость на русском
Студент імітував самогубство
Студент імітував самогубство / 5.ua

У Миколаєві 18-річний студент-програміст Іван Бондар вивів на чисту воду адміністратора так званої "групи смерті". Він разом з друзями вирішив боротися проти цих груп та навіть розіграв самогубство.

Про це пише видання ТСН.

Іван Бондар кілька днів виконував завдання куратора. Однак не по-справжньому, він малював рани олівцем та фарбами. За три дні хлопець виконав усі 50 завдань.

Далі він мав скоїти самогубство, але й цей крок студентові вдалось зімітувати.

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При цьому, під час усього листування студент з’ясував IP-адресу куратора. Він виявився із Росії.

Усю зібрану інформацію Бондар передав до кіберполіції.

Теги: Україна
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